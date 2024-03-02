Вперше німецькі винищувачі перехопили літаки росії біля територіальних вод Латвії
Про це Військово-повітряні сили Латвії написали на Facebook-сторінці.
"Винищувачі Німеччини вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде", - сказали у відомстві.
Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter вирушили на таку місію.
"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю функціонує і члени Альянсу здатні негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили два російські військові літаки поблизу територіальних вод Латвії", – заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Ми також повідомляли, що країни Балтії створюють спільну зону оборони на кордоні росії і білорусі.