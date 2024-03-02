Вперше німецькі винищувачі перехопили літаки росії біля територіальних вод Латвії

Німецькі винищувачі вперше перехопили російські літаки поблизу територіальних вод Латвії.

Про це Військово-повітряні сили Латвії написали на Facebook-сторінці.

"Винищувачі Німеччини вилетіли з латвійської військової бази "Ліелварде", - сказали у відомстві.

Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter вирушили на таку місію.

"Патрулювання повітряного простору НАТО повністю функціонує і члени Альянсу здатні негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили два російські військові літаки поблизу територіальних вод Латвії", – заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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