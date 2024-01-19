Країни Балтії створюють спільну зону оборони на кордоні росії і білорусі

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні.

Про це Міністерство оборони Естонії написало на сайті.

Сьогодні в Ризі міністри оборони підписали угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва в найближчі роки створять на своїх кордонах зону оборони, що складається з різних оборонних споруд, метою яких є стримування і, при необхідності, захист від військова загроза.

"Балтійська зона оборони – це ретельно продуманий і продуманий проект, необхідність якого випливає з безпекової ситуації. Війна Росії в Україні показала, що окрім техніки, боєприпасів і живої сили, нам також потрібні об’єкти фізичного захисту на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра», – сказав міністр оборони Ганно Певкур, який підкреслив, що призначення об’єктів оборони – не допустити військового конфлікту в нашому регіоні. «Ми робимо це для того, щоб народ Естонії почувався в безпеці, але якщо виникне найменший ризик, ми швидше будемо готові до різного розвитку подій", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Концепція оборонних об’єктів ґрунтується на домовленості Мадридського саміту НАТО про те, що союзники повинні бути захищені з першого метра, і нових планах регіональної оборони.

Прибалтійська смуга оборони за своєю суттю є комплексом заходів профілактики та польової безпеки, елементи якого на місцевості забезпечують діяльність підрозділів, що обороняються, на опорних пунктах з метою припинення наступу підрозділів агресії в разі необхідності. Елементи розміщуються розосереджено на ландшафті з урахуванням результатів аналізу противника та оточення, а також бойового плану підрозділів сил оборони. Країни Балтії є одним з напрямків бойових дій, тому оборонні об’єкти будуються спільно з Латвією та Литвою.

В мирний час у смузі захисту не розміщуються вибухові речовини, ріжучі дроти та інші перешкоди, створюється мережа опорних пунктів і розподільних ліній. Усі процеси відбуваються у співпраці з місцевими громадами та за погодженням із землевласниками.

Міністри оборони також підписали декларацію про наміри щодо реактивних систем залпового вогню HIMARS, метою якої є створення основи для спільного використання системи озброєнь як у мирний, так і у воєнний час. Міністри оборони Естонії та Латвії також підписали угоду про співпрацю щодо забезпечення повітряної безпеки НАТО з авіабази Ліелварде в Латвії, поки злітно-посадкова смуга на авіабазі Емарі знаходиться на ремонті.

Крім того, міністри оборони обговорили питання підтримки України, розвитку потенціалу країн Балтії та майбутнього Вашингтонського саміту. Також обговорювалися питання транскордонного оборонного співробітництва країн Балтії та Балтійського оборонного коледжу.