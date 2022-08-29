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Вперше в офлайні - зустріч Рамштайн-5 пройде на авіабазі в Німеччині

Глава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні
Вперше в офлайні - зустріч Рамштайн-5 пройде на авіабазі в Німеччині Глава Пентагону США Ллойд Остін

Наступна, п'ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня.

Про це повідомляється на сайті командування Повітряних сил США у Європі.

На відміну від попередньої зустрічі, ця буде не віртуальною. Учасників групи запрошують на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині.

"Глава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та різноманітних проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", – йдеться у повідомленні.

Раніше представник США на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що світ ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України.

 

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29 08 2022 19:02
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