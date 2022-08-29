ПОЛІТИКА НОВИНИГлава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в УкраїніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вперше в офлайні - зустріч Рамштайн-5 пройде на авіабазі в Німеччині
Глава Пентагону США Ллойд Остін
Наступна, п'ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня.
Про це повідомляється на сайті командування Повітряних сил США у Європі.
На відміну від попередньої зустрічі, ця буде не віртуальною. Учасників групи запрошують на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині.
"Глава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони та високопоставлених військових з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та різноманітних проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США", – йдеться у повідомленні.
Раніше представник США на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що світ ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України.
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