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Вперше в Україну завітали всі постпреди країн-членів ЄС

31 березня 2023, 13:31
Вперше в Україну завітали всі постпреди країн-членів ЄС
Постійні представники всіх країн-членів при Євросоюзі сьогодні відвідали Україну зі спільним візитом організованим на 400-й день від початку повномасштабного вторгнення.

Посли, які є членами Комітету з питань політики та безпеки, вчора завітали до України, щоб продемонструвати солідарність ЄС та подальшу непохитну підтримку.

Повідомляє Європейська правда.

Комітет веде роботу зі Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС і Спільну політику безпеки та оборони.

Перед приїздом до України вони провели 2 дні з Місією ЄС з військової допомоги Україні, Також мали зустріч з українськими солдатами після військових навчань ЄС у Німеччині і Польщі.

Це перший візит усіх 27 послів країн-членів ЄС до України з моменту повномасштабного вторгнення росії. 

Навіть до війни ніколи не відбувалося подібних візитів до України у повному складі, такі виїзні зустрічі комітету є непересічними подіями.

"ЄС залишається відданим підтримці України, щоб дати можливість країні та її народу захистити себе від невиправданої агресивної війни Росії", - підкреслив один з політиків.

Зранку стало відомо, що до України приїхали прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії.

ЄСвізитУкраїнаПоспред

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