Вперше з початку пандемії. Грета Тунберг відновила кліматичні страйки
Про це Тунберг написала у своєму Twitter, повідомляє "РБК-Україна".
Акція відбулася біля будівлі парламенту Швеції. В страйку взяли участь небагато людей. Як пояснила Тунберг, це щоб не порушувати коронавірусні обмеження.
11 червня на страйк вийшли й школярі в інших країнах світу. Зокрема, в Кенії, Індії, Фінляндії, Марокко, Туреччині, Уганді, Великій Британії тощо.
Крім того, у Британії, де зараз проходить саміт країн G7, кількасот екоактивістів організували свою акцію протесту з закликом лідерів держав вжити негайних заходів для подолання екологічної та кліматичної кризи.
Нагадаємо, що у лютому минулого року Грета Тунберг виступила перед 30-тисячним натовпом на кліматичному протесті у Бристолі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Австралії вперше зняли величезну групу китів, які показали "бульбашкову сітку"
- ФОТО На Шрі-Ланці заявили про найбільше забруднення пляжів
- ФОТО Українські полярники на станції "Академік Вернадський" досліджують загадковий скелет кита