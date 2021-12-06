Вперше з початку пандемії. Грета Тунберг відновила кліматичні страйки

Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг провела в п’ятницю, 11 червня страйк у межах започаткованої ініціативи "П’ятниці за майбутнє" (Fridays for Future). Це перший страйк з початку пандемії коронавірусу.

Про це Тунберг написала у своєму Twitter, повідомляє "РБК-Україна".

Акція відбулася біля будівлі парламенту Швеції. В страйку взяли участь небагато людей. Як пояснила Тунберг, це щоб не порушувати коронавірусні обмеження.

11 червня на страйк вийшли й школярі в інших країнах світу. Зокрема, в Кенії, Індії, Фінляндії, Марокко, Туреччині, Уганді, Великій Британії тощо.

Крім того, у Британії, де зараз проходить саміт країн G7, кількасот екоактивістів організували свою акцію протесту з закликом лідерів держав вжити негайних заходів для подолання екологічної та кліматичної кризи.

Нагадаємо, що у лютому минулого року Грета Тунберг виступила перед 30-тисячним натовпом на кліматичному протесті у Бристолі