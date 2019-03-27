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Вперше за багато років промисловість купуватиме газ дешевше, ніж населення

За умови придбання невеликих обсягів газу та оплати протягом чи після періоду поставки палива, ціна для промислового клієнта дорівнюватиме 6233 грн за 1 тис. кубометрів. Це на 23,6% менше березневої ціни
Цінові пропозиції на газ для промислових споживачів у квітні становитимуть від 5990 гривень за 1 тисячу кубометрів, що на 245,5 гривні нижче за актуальну ціну газу для населення.
Вперше за багато років промисловість купуватиме газ дешевше, ніж населення Фото: oilreview.kiev.ua

За даними компанії, за умови здійснення передоплати, відсутності боргів перед НАК та купівлі великих обсягів (понад 50 тис кубометрів), промисловий споживач зможе придбати газ за ціною 5990 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та транспортування), повідомляють на сайті "Нафтогазу".

За умови придбання невеликих обсягів газу та оплати протягом чи після періоду поставки палива, ціна для промислового клієнта дорівнюватиме 6233 грн за 1 тис. кубометрів (без ПДВ та транспортування).

Це на 23,6% менше березневої ціни на умовах оплати протягом або після періоду поставки.

Ціна на газ для населення встановлюється Кабінетом міністрів і, без ПДВ, витрат на транспортування та надбавки облгазів, дорівнює 6235,5 грн за 1 тис. кубометрів.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у квітні на 2%.
 
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27 03 2019 22:07
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