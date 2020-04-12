ВР ухвалила закон про одноразову виплату підприємцям через карантин

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт, який передбачає одноразову виплату на підтримку підприємцям і найманим працівникам на період посилених карантинних заходів.

Як передає кореспондент "Укрінформ", за ухвалення законопроєкту 4431 "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" проголосували 304 народні депутати.

Законом розширено перелік напрямів, на які можуть виділятися кошти Фонду COVID-19.

Зокрема, передбачено, що кошти спрямовуватимуться на виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників, а також одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

Народні депутати також 301 голосом підтримали доручення Голові ВР Дмитру Разумкову невідкладно підписати цей закон.

Нагадаємо, що великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків