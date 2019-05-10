ВР ухвалила закони про введення єдиного рахунку для сплати податків

Верховна Рада 4 жовтня схвалила у другому читанні та в цілому законопроекти №1049 та №1051, які запроваджують єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 січня 2021 року

Єдиний рахунок не можна буде використати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку з пального та спирту

Верховна Рада 4 жовтня схвалила у другому читанні та в цілому законопроекти №1049 та №1051, які запроваджують єдиний рахунок для сплати податків і зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з 1 січня 2021 року, повідомляє "Українська Правда".

Зазначається, що єдиний рахунок - це рахунок Державної податкової служби (ДПС), відкритий у Казначействі, який платник податків може використовувати для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Податкова.

Через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок (ЄП), рентну плату, а також податковий борг за такими податками.

Але єдиний рахунок не можна буде використати для сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизного податку з пального та спирту, оскільки для їхньої сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування. Єдиний рахунок також не можна буде використати для сплати частини чистого прибутку державними та комунальними підприємствами та їхніми об’єднаннями.

Для того, щоб відкрити єдиний рахунок, платник податків зможе подати заявку до Податкової служби через свій електронний кабінет. Використовувати рахунок можна буде вже на наступний день після подання заявки. Припинити використання - не раніше 1 січня наступного року.

Платник податків подає на виконання до банку, в якому він обслуговується, розрахунковий документ про перерахування на єдиний рахунок відповідної суми коштів. Податкова служба формує необхідні реєстри, із зазначенням усієї потрібної інформації, зокрема платіжних реквізитів отримувачів коштів, та надсилає їх Казначейству.

Казначейство, виходячи з отриманих від ДПС реєстрів, розподіляє кошти платників податків між бюджетами та державними цільовими фондами. При цьому платник податків матиме змогу ознайомитись у своєму електронному кабінеті з реєстром, який ДПС сформувало по його платежам та надіслало Казначейству для розподілу, а також визначити напрямок використання сум помилково або надміру сплачених ним коштів.

Підкреслюється, що основна мета ухвалених законопроектів - спростити процедуру сплати податків і зборів та єдиного соціального внеску.

"Завдяки єдиному рахунку платники податків витрачатимуть менше свого часу на формування платіжних доручень. Крім того, вони матимуть змогу самостійно, в автоматичному режимі, визначати напрямок використання сум помилково або надміру сплачених ними коштів.

Для платників, які користуватимуться єдиним рахунок, обов’язок зі сплати податків та зборів вважатиметься виконаним з моменту подання ними до банку, в якому вони обслуговуються, розрахункових документів про перерахування на такий рахунок відповідних коштів", - зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо, що у Державній податковій службі України спростували інформацію про те, що ухвалені парламентом закони про запровадження системи кешбеків та новітніх касових апаратів «вб'є десятки тисяч підприємств», зокрема через те, що податківці зможуть на власний розсуд визначати чи штрафувати підприємців.