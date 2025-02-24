Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО – глава дипломатії ЄС

Шлях України в НАТО є незворотнім і рано чи пізно вона стане членом альянсу.

Каллас заявила, що членство України в НАТО є незворотнім, а саме членство є найкращою гарантією безпеки для України.

Про це голова дипломатії Євросоюзу закордонних справах Кая Каллас сказала заявила на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

"Ми домовилися, що шлях України до НАТО є… незворотнім. Ми домовилися про це. Отже, врешті-решт, Україна також має бути частиною НАТО", - сказала дипломатка.

Вона додала, що найсильнішою гарантією безпеки, і насправді найдешевшою, є членство в НАТО.

"Я мала дискусію з одним американським представником у Мюнхені, і він сказав, що, знаєте, нам потрібне сильне НАТО. Я відповіла: якщо ви хочете сильне НАТО, то прийміть Україну, тому що найсильніша армія, яка є в Європі, – це українська армія", – підсумувала Каллас.

За її словами, якщо це не станеться на першому етапі, то всі країни, які надали гарантії безпеки, повинні відповісти на питання про війська на місцях, про постачання зброї, боєприпасів, щоб насправді гарантувати безпеку".

Нагадаємло, що влітку вона стала главкою дипломатії ЄС і прем'єрка Естонії подала у відставку.