Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО – глава дипломатії ЄС

24 лютого 2025, 20:48
Врешті-решт Україна має стати частиною НАТО – глава дипломатії ЄС
Фото: Associated Press/East News
Шлях України в НАТО є незворотнім і рано чи пізно вона стане членом альянсу.

Каллас заявила, що членство України в НАТО є незворотнім, а саме членство є найкращою гарантією безпеки для України.

Про це голова дипломатії Євросоюзу закордонних справах Кая Каллас сказала заявила на пресконференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі. 

"Ми домовилися, що шлях України до НАТО є… незворотнім. Ми домовилися про це. Отже, врешті-решт, Україна також має бути частиною НАТО", - сказала дипломатка.

Вона додала, що найсильнішою гарантією безпеки, і насправді найдешевшою, є членство в НАТО.

"Я мала дискусію з одним американським представником у Мюнхені, і він сказав, що, знаєте, нам потрібне сильне НАТО. Я відповіла: якщо ви хочете сильне НАТО, то прийміть Україну, тому що найсильніша армія, яка є в Європі, – це українська армія", – підсумувала Каллас.

За її словами, якщо це не станеться на першому етапі, то всі країни, які надали гарантії безпеки, повинні відповісти на питання про війська на місцях, про постачання зброї, боєприпасів, щоб насправді гарантувати безпеку".

Нагадаємло, що влітку вона стала главкою дипломатії ЄС і прем'єрка Естонії подала у відставку.

 

НАТОУкраїнаКая Каллас

Останні матеріали

Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 14:21
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Політика
Макрон і Стармер вирушають до Вашингтона. Європейські лідери мають план розміщення миротворців для України – WSJ
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 11:36
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Політика
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 06:36
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Рівень бронезахисту визначає власник
Технології
Рівень бронезахисту визначає власник
21 лютого 2025, 11:36
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 20:35
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Політика
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 16:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється