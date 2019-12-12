Врожаї зернових рекордно посилили курс гривні — Нацбанк
Про це повідомили у Національному банку України, передає "Громадське".
«У жовтні-грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, та продаж коштів від валютних залучень державних компаній», — повідомили у Нацбанку 12 грудня.
Там зазначають, що саме приплив валюти від експорту аграрної продукції наразі відіграє ключову роль у зміцненні гривні, в той час як приплив іноземних інвестицій до державного боргу України, яке спричинило різке падіння курсу валют у липні-вересні 2019 року, вже не відіграє вирішальної ролі на валютному ринку.
«Водночас Національний банк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Загалом із початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 млрд доларів», — додають в НБУ.
Станом на 12 грудня офіційний курс долара в Україні становить 23,6 гривні.
Нагадаємо, що Більшість українського експорту сільгосппродукції здійснюється через території, де діють низькі податки. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому 13 листопада. Його презентацію в Європарламенті організував німецький євродепутат від фракції Лівих Гельмут Шольц.
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