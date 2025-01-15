ВРУ продовжила воєнний стан і мобілізацію
Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
Про це народний депутат від Ярослав Железня написав в Telegram-каналі.
"Рада проголосувала за закон #12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації. ЗА - 310. 14-тий раз, з 08 лютого і до 09 травня цього року", - йдеться в дописі.
Сьогодні, 15 січня, народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.
За продовження воєнного стану проголосувало 315 нардепів.
Продовження загальної мобілізації підтримали 310 парламентарів.
Вже 14 раз Рада ухвалює рішення щодо продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в країні.
Вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.
Тепер відповідні документи має підписати Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що востаннє 6 листопада в Україні подовжили воєнний стан і мобілізацію.