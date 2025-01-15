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ВРУ продовжила воєнний стан і мобілізацію

15 січня 2025, 12:58
ВРУ продовжила воєнний стан і мобілізацію
Фото: rada.gov.ua
Вже в 14-ий раз в Україні продовжується дія воєнного стану і загальної мобілізації.

Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це народний депутат від Ярослав Железня написав в Telegram-каналі. 

"Рада проголосувала за закон #12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації. ЗА - 310. 14-тий раз, з 08 лютого і до 09 травня цього року", - йдеться в дописі. 

Сьогодні, 15 січня, народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським. 

За продовження воєнного стану проголосувало 315 нардепів. 

Продовження загальної мобілізації підтримали 310 парламентарів.

Вже 14 раз Рада ухвалює рішення щодо продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в країні. 

Вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Тепер відповідні документи має підписати Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що востаннє 6 листопада в Україні подовжили воєнний стан і мобілізацію

 

 

Верховна Радамобілізаціявоєнний стан

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