ВРУ продовжила воєнний стан і мобілізацію

Вже в 14-ий раз в Україні продовжується дія воєнного стану і загальної мобілізації.

Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це народний депутат від Ярослав Железня написав в Telegram-каналі.

"Рада проголосувала за закон #12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації. ЗА - 310. 14-тий раз, з 08 лютого і до 09 травня цього року", - йдеться в дописі.

Сьогодні, 15 січня, народні депутати проголосували за законопроєкти №12404 і 12405, які були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

За продовження воєнного стану проголосувало 315 нардепів.

Продовження загальної мобілізації підтримали 310 парламентарів.

Вже 14 раз Рада ухвалює рішення щодо продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в країні.

Вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Тепер відповідні документи має підписати Володимир Зеленський.