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ВРУ прийняла за основу законопроєкт про повернення акцизу на пальне
Фото: avtoblog.ua
Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.
Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно з ним повертається акциз:
- на газ - 52 євро/1000 л;
- на бензин та дизель теж – 100 євро/1000 л;
- акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1000 л.
Напередодні Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне.
Раніше Уряд запропонував Раді повернути акциз на паливо 20%, замість 7%.
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30 08 2022 17:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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