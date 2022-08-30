RSS
НОВИНИ

ВРУ прийняла за основу законопроєкт про повернення акцизу на пальне

Ольга
Матарикіна
За прийняття проєкту закону "за основу" проголосували 236 народних депутатів
ВРУ прийняла за основу законопроєкт про повернення акцизу на пальне Фото: avtoblog.ua
Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.
 
Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
 
Згідно з ним повертається акциз:
 
- на газ - 52 євро/1000 л;
 
- на бензин та дизель теж – 100 євро/1000 л;
 
- акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1000 л.
 
Напередодні Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне.
 
Раніше Уряд запропонував Раді повернути акциз на паливо 20%, замість 7%.
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 08 2022 17:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Уроки сталіна для путіна завадила зробити повальна некомпетентність – Лоуренс Фрідман

Уроки сталіна для путіна завадила зробити повальна некомпетентність – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.