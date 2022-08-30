ВРУ прийняла за основу законопроєкт про повернення акцизу на пальне

За прийняття проєкту закону "за основу" проголосували 236 народних депутатів

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Згідно з ним повертається акциз:

- на газ - 52 євро/1000 л;

- на бензин та дизель теж – 100 євро/1000 л;

- акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1000 л.

Напередодні Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне.