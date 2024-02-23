ВРУ ухвалила закон про лобізм, який є вимогою Єврокомісії

Сьогодні Верховна Рада схвалила законопроєкт №10337 про доброчесний лобізм.

Це було однією з додаткових вимог Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ України до ЄС, повідомляє Інтерфакс.

За проєкт №10337 проголосували 236 депутатів з 226 необхідних, схваливши проєкт в цілому.

Ухвалення цього закону було однією з чотирьох додаткових вимог Єврокомісії, сформульованих у звіті про розширення у листопаді 2023 року.

Проте його критикували за те, що норми проєкту можуть стати перешкодою для доброчесної діяльності експертних громадських організацій, які просувають різні реформи.

Закон визначає правові рамки лобістської діяльності в Україні, права та обов’язки суб’єктів, а також передбачає створення при НАЗК Реєстру прозорості, звітування тих, кого визначено як суб’єктів лобіювання, і контроль за дотриманням ними правил лобіювання.

Закон має набути чинності через 2 місяці після запуску реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року.