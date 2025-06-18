ВРУ ухвалила закон про множинне громадянство, але є нюанс

Його можна буде мати не з усіма країнами.

В середу, 18 червня, Верховна Рада в остаточному читанні ухвалила законопроєкт щодо змін у питаннях набуття і збереження громадянства України, який закріплює можливість множинного громадянства.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram-каналі.

За законопроєкт проголосували 243 депутати.

Це була вже четверта версія проєкту, а до другого читання робоча група удосконалила проєкт і вписала в нього пункти про обовʼязковий іспит на знання Конституції України, історії та української мови.

Відомо що в законі написано, що забезпечити умови для повернення громадян України, які вимушено покинули країну через збройну агресію пф, та зберегти за такими особами громадянство України.

Також новий проєкт розширює можливість для набуття громадянства України деякими категоріями іноземців та особам без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, НГУ та інших військових структурах, а також встановити випадки множинності громадянства.

Крім того, законопроєкт встановлює підстави для втрати громадянства України.

Пізніше Кабмін затвердить перелік країн, з якими дозволене множинне громадянство, що захистить державу від зловживань.