ВРУ заборонила мобілізацію осіб до 25 років

Раніше ця категорія громадян могла бути мобілізована.

Був прийнятий закон, що передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, які мають обмежену придатність до військової служби.

Сьогодні, 9 жовтня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який забороняє мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

"Рада схвалила в цілому №11379д – передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. За – 311", – йдеться в допиіс.

На початку вересня ВРУ підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону мобілізації чоловіків до 25 років, що мають обмежену придатність до військової служби.

До цього ця категорія громадян могла бути мобілізована, хоча призов на військову службу в Україні зазвичай дозволяється лише після досягнення 25-річного віку, за винятком окремих випадків.