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CУСПІЛЬСТВО

Всесвітній економічний форум у Давосі пройде без росіян

15 січня 2023, 16:16
Всесвітній економічний форум у Давосі пройде без росіян
Фото: АР
Всесвітній економічний форум у Давосі, який триватиме з 16 по 20 січня, пройде без російських мільярдерів, які стали небажаними гостями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну
Крім відсутніх росіян, цього року немає нікого з Китаю, оскільки країна все ще переживає різкий сплеск випадків Covid і падіння фондового ринку, який стер 224 млрд доларів зі статків найбагатших людей країни у 2022 році.
 
Натомість збільшується кількість мільярдерів із Перської затоки, регіону, який знову збільшує свої прибутки завдяки зростаючим цінам на нафту, повідомляє Bloomberg.
 
Зазначається, що від Індії до Давоса завітає 13 мільярдерів. Американці, як завжди, сформували найбільшу групу: 33 мільярдери збираються відвідати, включаючи корпоративних титанів, які пропустили минулорічний захід, який було перенесено на травень. Волл-стріт, зокрема, буде добре представлена, серед запрошених – головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімон, Ларрі Фінк з BlackRock Inc. і Стів Шварцман з Blackstone Inc. 
 
Попри близькість до швейцарського гірськолижного курорту, лише 18 європейських мільярдерів зареєстровані для поїздки. З постраждалої від рецесії Великої Британії відвідують лише індійці: лондонський Лакшмі Міттал зі сталеливарного гіганта ArcelorMittal та його діти.
РФДавосфорум

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