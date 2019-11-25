Всеукраїнська рада церков рішуче засуджує наругу над пам'ятником єврейському письменнику Шолом-Алейхему

Також у раді звернулися до Національної поліції і МВС України з проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до встановленої законодавством відповідальності

"Ми вважаємо такі акти неприпустимими та звертаємо увагу на те, що системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та виставити українців перед світом як закоренілих антисемітів".

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка об'єднує понад 90 відсотків вірян християнського, іудейського та мусульманського віросповідання, рішуче засуджує наругу над пам'ятником письменнику Шолом-Алейхему в Києві, розцінюючи її як безумовний акт вандалізму та замах на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо такі акти неприпустимими та звертаємо увагу на те, що системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та виставити українців перед світом як закоренілих антисемітів. Але ми знаємо, що антисемітизм та вандалізм не користуються підтримкою широкого загалу українського суспільства. Тому ми просимо усіх наших співгромадян поставити рішучий заслін ворожим спробам розпалити вогонь міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі в Україні", - йдеться в заяві Всеукраїнської ради церков, оприлюдненій у понеділок.

Також у раді звернулися до Національної поліції і МВС України з проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до встановленої законодавством відповідальності.

Як повідомлялося, пам'ятник Шолом-Алейхему в Києві, розташований неподалік центральної синагоги ім. Бродського, було осквернено в ніч на понеділок: невідомий намалював червоною фарбою дві свастики спереду і збоку скульптури. "Чергова провокація навпроти нашої синагоги... сьогодні вранці", - написав головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок уранці, додавши до повідомлення фотографії оскверненого пам'ятника.

Пам'ятник Шолом-Алейхему в повний зріст був установлений на вул. Басейній у 1997 році, в 2001 році перенесений на вул. Рогнідинську, у 2005 пройшов реставрацію. Висота бронзової скульптури 2,5 м, її встановлено на постаменті 0,8 м.

"25 листопада до столичної поліції звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі з повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам'ятник. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, що передбачає до п'яти років позбавлення волі. "Вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Єврокомісія вимагає посилити захист синагог