CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля теракту у німецькому місті Галле Європейська комісія звернулася до усіх країн-членів ЄС з письмовим закликом забезпечити достатній захист єврейським установам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єврокомісія вимагає посилити захист синагог
"За забезпечення безпеки єврейських громад відповідальність несе кожна окрема держава"
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
"У низці держав у цьому відношенні ще необхідні суттєві змін", - заявила уповноважена Єврокомісії з питань антисемітизму Катаріна фон Шнурбайн в інтерв'ю виданням медіаконцерну Funke, передає LB.ua.
За словами фон Шнурбайн, за забезпечення безпеки єврейських громад відповідальність несе кожна окрема держава. "Це завдання ми повинні вирішувати у всій Європі", - підкреслила вона і зазначила, що країнам-членам ЄС необхідно також брати участь у фінансуванні заходів забезпечення безпеки синагог.
Нагадаємо,що поліція Черкас відкрила кримінальне провадження проти власника бюро ритуальних послуг, який пропонував євреям знижку.
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