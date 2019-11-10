Єврокомісія вимагає посилити захист синагог

Після теракту у німецькому місті Галле Європейська комісія звернулася до усіх країн-членів ЄС з письмовим закликом забезпечити достатній захист єврейським установам.

"У низці держав у цьому відношенні ще необхідні суттєві змін", - заявила уповноважена Єврокомісії з питань антисемітизму Катаріна фон Шнурбайн в інтерв'ю виданням медіаконцерну Funke, передає LB.ua.

За словами фон Шнурбайн, за забезпечення безпеки єврейських громад відповідальність несе кожна окрема держава. "Це завдання ми повинні вирішувати у всій Європі", - підкреслила вона і зазначила, що країнам-членам ЄС необхідно також брати участь у фінансуванні заходів забезпечення безпеки синагог.

Нагадаємо,що поліція Черкас відкрила кримінальне провадження проти власника бюро ритуальних послуг, який пропонував євреям знижку.