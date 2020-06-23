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Всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжена з вересня

Уряд поки не прийняв рішення про перехід на дистанційне навчання з 1 вересня
Міністерство освіти планує з вересня продовжити проект Всеукраїнська школа-онлайн. При цьому, в якому форматі буде тривати проект поки невідомо.
Всеукраїнська школа-онлайн може бути продовжена з вересня Фото: з вільних джерел

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила виконуюча обов'язки міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона зазначила, що поки немає рішення про перехід на дистанційне навчання з 1 вересня.

"Що буде з епідеміологічною ситуацією і буде друга хвиля епідемії в серпні-вересні - на жаль, ми цього сказати не можемо. Ми працюємо зараз над тим, щоб проект мав продовження Всеукраїнська школа-онлайн, який можна було б реалізовувати з вересня. Але в якому форматі це буде, поки узгоджуємо", - сказала Мандзій.

Нагадаємо, що проєкт "Нова українська школа" для дітей, які підуть у перший клас 1 вересня 2020 року, не згоратимуть, а на закупівлю обладнання є фінансування.

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23 06 2020 12:40
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