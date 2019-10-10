Всеукраїнський перепис населення заплановано на кінець 2020-го

Із 10 по 30 листопада 2020 року респондентам буде надана можливість доступу до web-порталу для надання відповідей через інтернет

Для уникнення подвійного рахунку та недообліку Держстат планує 24-26 грудня 2020 року провести вибірковий контрольний обхід житлових будинків.

Всеукраїнський перепис населення заплановано провести у період з 10 листопада по 23 грудня 2020 року, повідомляє "Українська Правда".

Дослівно: "Із 10 по 30 листопада 2020 року респондентам буде надана можливість доступу до web-порталу для надання відповідей через інтернет. А від 3 по 23 грудня здійснюватиметься опитування населення переписувачами методом обходу та заповнення переписної документації за допомогою планшетів".

Деталі: Для уникнення подвійного рахунку та недообліку Держстат планує 24-26 грудня 2020 року провести вибірковий контрольний обхід житлових будинків.

На виконання робіт, пов'язаних із підготовкою та проведенням Всеукраїнського перепису населення, в бюджет-2020 планують закласти 3 мільярди 431 мільйон гривень.

Що було раніше: Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що згідно з проектом Держслужби статистики, перепис населення обійдеться Україні у 5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що населення України за рік скоротилося на 233 тисячі осіб. На 1 січня 2019 року чисельність наявного населення становила 42 млн 153,2 тис. осіб.