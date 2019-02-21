Населення України за рік скоротилося на 233 тисячі осіб
У 2018 році в Україні померло 588 тисяч осіб (у тому числі 2,4 тис. дітей віком до року), народилося - 336 тисяч. На 100 померлих осіб в Україні припадає лише 57 новонароджених, свідчать підрахунки Державної служби статистики.
Міграційний спад за 2018 рік оцінюється в 18,6 тисячі осіб.
Крим і Севастополь у статистиці не враховані. Також лише частково враховуються окуповані території Донецької та Луганської областей.
За даними останнього в,280261сеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.
Також, смертність на дорогах у 2018 році стала найнижчою за 12 років. У минулому році кількість загиблих у ДТП в Україні зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.
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