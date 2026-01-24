Мін'юст оприлюднив статистику народжуваності та смертності за 2025 рік

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза.

В Україні 2025 року було зареєстровано 485,30 тис. смертей, що майже в 2,9 раза перевищило число зареєстрованих народжень – 168,78 тис.

Про це свідчить звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції.

Порівняно із 2024 роком кількість народжених скоротилася на 7,90 тис., або на 4,5%, тоді як кількість померлих – на 2,0%, або на 9,79 тис. За даними Мінюсту, у другому півріччі 2025 року число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям зменшилося на 5,5% – до 81,98 тис., тоді як число смертей скоротилося на 5,1% – до 236,29 тис., а порівняно із другим кварталом 2024 року зменшення показників склало відповідно 8,6% та 3,3%.

Щодо відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонський та Донецький областях – відповідно 11,9 та 11,2 рази. Суттєва гірший за середній показник в Запорізькій та Сумській – 5,1 рази, Харківській – 4,9 рази та Чернігівській областях – 4,7 рази. В такому порядку ці області йшли й 2024 року, але показники було трохи меншими.

За даними Мінюсту, найкращим це відношення є у Рівненській області – 1,5 рази, Волинській та Закарпатській областях – 1,7 та 1,8 рази, Києві – 1,9 рази, Львівській – 2 рази, Чернівецькій – 2,1 рази та Івано-Франківській областях – 2,2 рази.

У довоєнному 2021 році в Україні було зареєстровано 714,26 тис. смертей та в 2,6 раз менше народжень – 273,77 тис.