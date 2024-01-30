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ПОЛІТИКА

Всі проблеми в угорсько-українських відносинах пов'язані з російською агресією – Кулеба

30 січня 2024, 20:36
Всі проблеми в угорсько-українських відносинах пов'язані з російською агресією – Кулеба
Фото: Укрінформ
Глава МЗС нагадав, що його угорський колега заявляв, що поважає територіальну цілісність нашої держави.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив що вважає главу угорського уряду Віктора Орбана скоріше проугорським політиком, ніж проросійським. 

Про це повідомляє Telex.

Очільника української дипломатії запитали, чи вважає він заяви прем'єра Віктора Орбана та главу МЗС Петера Сійярто проросійськими.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Ужгороду заявляв, що Будапешт не постачатиме Україні зброю, але допомагатиме у гуманітарній сфері. За його словами, Угорщина ніколи не відмовляла громадянам України, коли її просили про допомогу, зокрема тимчасово переміщеним у зв'язку з війною особам.  

УгорщинавійнаКулебарф тероризм

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