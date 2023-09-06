Всі старання росії відновити свою імперію тепер залежать від КНДР – посадовець США

США готові реагувати на імовірну поставку зброї з КНДР у росію.

Звернення росії за військовою підтримкою до Північної Кореї свідчить про її відчайдушні спроби отримати допомогу. Це є одним із підтверджень того, наскільки війна росії в Україні провалилася.

Такі слова посла США в Японії цитує Голос Америки.

За його словами, "всі старання росії відновити свою імперію тепер залежать від КНДР".

Водночас Сполучені Штати продовжують пильно стежити за співпрацею росії та Північної Кореї та готові вжити заходів у разі постачання корейської зброї до рф, заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател.

Він закликав Північну Корею припинити перемовини і дотримуватися публічних обіцянок КНДР не надавати зброї росії. Пател нагадав, що так само США реагували на підтримку дій росії Іраном, зокрема щодо надання іранських безпілотників.

"Ми, звичайно, вжили кроків, щоб продовжувати притягувати до відповідальності не лише російську федерацію, а й іранський режим за такі відносини", – сказав Пател.

Раніше повідомлялось, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розраховує взаємодіяти з російським диктатором владіміром путіним для активного просування переговорів між двома країнами щодо передачі озброєнь для рф.