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Всі випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися

За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження до 120 людей
"В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі".
Всі випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися Фото: з вільних джерел

Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В, повідомляє "Українська правда".

Джерело: в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі".

Деталі: Кузин також повідомив, що досягнуто домовленості про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавіруса, якими буде забезпечено ЦГЗ.

За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження до 120 людей. Тести планують поставити в кінці цього або на початку наступного тижня.

Нагадаємо, що посольство України в Китаї розглядає можливість евакуації українців з міста Ухань через коронавірус.

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28 01 2020 17:13
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