Всі випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися
Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В, повідомляє "Українська правда".
Джерело: в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, всі чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі".
Деталі: Кузин також повідомив, що досягнуто домовленості про постачання в Україну тестів для діагностики китайського коронавіруса, якими буде забезпечено ЦГЗ.
За словами Кузіна, загалом планується закупити чотири комплекси, які дозволять провести дослідження до 120 людей. Тести планують поставити в кінці цього або на початку наступного тижня.
Нагадаємо, що посольство України в Китаї розглядає можливість евакуації українців з міста Ухань через коронавірус.
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