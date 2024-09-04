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"Всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються", — Зеленський

04 вересня 2024, 20:31
Курська операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.
Всі визначені цілі Курської операції реалізовуються.
 
Про це під час вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський.
 
"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня, щодо кожної частини фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку", — зазначає Президент.
 
Також, Україна готує зустрічі з партнерами, зокрема у вересні мають бути результати щодо ППО.
 
"Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і увесь вересень мають бути результативними для всіх нас. І передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі", — додає він.
війна в Україніросія окупантиВолодимир ЗеленськийКурська область

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