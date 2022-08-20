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Вслід за Fitch кредитні рейтинги України підвищили і в Standard & Poor's
Фото: topnews.in
Рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті до "CCC+/C" з "SD/SD".
Про це повідомляє сайт агентства.
S&P Global Ratings підвищило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті "CCC+/C" з "SD/SD" і довгостроковий рейтинг випуску реструктурованих валютних облігацій до "CCC+" з "D". Прогноз по довгострокових рейтингах - стабільний
На думку агентства, Україна завершила реструктуризацію проблемного боргу, проте її здатність обслуговувати борг залишається вразливою і залежить від сприятливих економічних умов.
Як уточнює S&P, уряд України реструктурував єврооблігації на суму в розмірі 22,6 млрд доларів, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько 1,5 млрд доларів після отримання з боку необхідної більшості власників облігацій згоди на відстрочку виплат відсотків основної суми боргу на 24 місяці.
Раніше iPress повідомляв, що агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).
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20 08 2022 08:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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