Вслід за Скандинавією в Німеччині також обвалилися продажі Tesla на 76%

У Франції і Скандинавії продажі електрокара Маска впали майже на 50%.

У ФРН продовжує зростати популярність електромобілів і гібридів, однак компанія Tesla, що спеціалізується на виробництві електрокарів, зазнає великих втрат на ринку.

Про це повідомляє німецький щотижневий журнал Spiegel.

Федеральне транспортне відомство Німеччини оголосило, що в лютому в країні зареєстрували 35 949 нових електромобілів, що на 30,8% більше, ніж у лютому 2024 року. Проте продажі Tesla обвалилися на 76%, що суперечить загальній тенденції зростання попиту на електрокари.

Електромобілі займають 17,7% німецького авторинку, а гібридні моделі стали домінуючим типом транспорту з часткою 38,2%.

А от попит на традиційні двигуни внутрішнього згоряння знижується і складає лише 15,8% бензинових, а бензинові - 28%.

Аналітики вважають, що високі темпи зростання продажів електрокарів насправді є лише відновленням після торішнього падіння через скасування державних субсидій.

Загалом у лютому ринок авто в Німеччині скоротився, адже загалом було продано 203 434 машини, а це на 6,4% менше, ніж торік.

Tesla має труднощі не лише в Європі, а і на ключовому ринку Китаю, де в лютому продажі компанії впали на 49%.

Також ми писали, що продажі Tesla впали у Франції і Скандинавії майже на 50%.