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Вступ до ЄС: Зеленський прокоментував початок офіційного скринінгу українського законодавства

26 січня 2024, 08:07
Вступ до ЄС: Зеленський прокоментував початок офіційного скринінгу українського законодавства
Президент наголосив, що розраховує на "максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".

Президент Володимир Зеленський прокоментував початок офіційного скринінгу українського законодавства на відповідність праву Євросоюзу.

Про це йдеться у дописі глави держави у соцмережі Х (twitter).

Процес скринінгу "закладає основу для переговорів" про вступ України до ЄС.

"Це результат наших домовленостей, досягнутих із Президенткою Урсулою фон дер Ляєн у Давосі. Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції", - йдеться  у дописі. 

Зеленський наголосив, що розраховує на "максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року".

Нагадаємо, що 25 січня у Брюсселі відбулося установче засідання української делегації та представників Єврокомісії у межах переговорного процесу. Під час засідання європейська сторона презентувала особливості та етапи проведення офіційного скринінгу. ЄС сформував графік зустрічей представників українських міністерств та Єврокомісії. Також блок підтвердив надання Україні офіційних матеріалів  для підготовки.

війна в Україніросія окупантиЗеленський.вступ в ЄС

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