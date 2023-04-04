Вступ Фінляндії до НАТО – сигнал про необхідність членства України – Кулеба

Він привітав Фінляндію зі вступом до НАТО і наголосив, що Україна переслідує аналогічну мету.

Нове розширення НАТО зі вступом в Альянс Фінляндії дає чіткий сигнал про те, що необхідне й членство України – як для неї самої, так і для стратегічної безпеки євроатлантичного простору.



Про це йдеться у заяві глави МЗС Дмитра Кулеби в Брюсселі напередодні засідання Комісії Україна-НАТО.

"Однією з основних тем переговорів сьогодні буде членство України в НАТО. Сьогодні ми всі вітаємо вступ Фінляндії, який надсилає чіткий сигнал: прийшов час переглянути старі стратегії і переконання. Немає кращого рішення для забезпечення євроатлантичної безпеки в цілому, аніж членство України в Альянсі", - резюмував глава МЗС.



За його словами, повноправне членство України в НАТО є найкращим способом гарантувати стратегічну безпеку всього євроатлантичного простору, у цьому зацікавлена як наша держава, так і весь Північноатлантичний альянс.

"Україна і НАТО потребують одне одного. Немає кращого рішення для гарантування стратегічної безпеки євроатлантичного простору, ніж повноправне членство України в Альянсі", - заявив Кулеба.

Міністр своєю чергою висловив окрему вдячність Генеральному секретареві за скликання Комісії Україна-НАТО.

"Проведення Комісії Україна НАТО є не лише символічною, але і важливою з політичної та практичної точки зору подією", - каже Кулеба.

Глава МЗС підкреслив - основна мета переговорів сьогодні - пришвидшення постачання військової допомоги, яка вже була обіцяна Україні, насамперед артилерійських боєприпасів, броньованих машин, і всього, що Україна потребує для успішного контрнаступу.



"Ми також обговоримо стратегічні плани з забезпечення стабільної підтримки України з боку держав-членів НАТО", - сказав міністр.

Нагадаємо, 4 квітня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підписав документ про вступ країни до Північноатлантичного альянсу.