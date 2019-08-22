"Втрачену у боях" зброю знайшли в одній зі шкіл, - СБУ "Втрачену у боях" зброю знайшли в одній зі шкіл – СБУ

Співробітники Служби безпеки разом із поліцією виявили у покинутій школі в районі проведення операції Об’єднаних сил схованку зі зброєю, яка вважалася втраченою в боях у 2014 - 2015 роках.

Фото:СБУ

"Схрон був облаштований в одному із селищ Новоайдарського району. Співробітники СБУ вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомети, 3 гранати Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал направлено на експертизу", - повідомляє СБУ у Facebook. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 413 ККУ (втрата військового майна). Тривають слідчо-оперативні дії. Нагадаємо, що делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

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