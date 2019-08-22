ПОЛІТИКА НОВИНИСпівробітники Служби безпеки разом із поліцією виявили у покинутій школі в районі проведення операції Об’єднаних сил схованку зі зброєю, яка вважалася втраченою в боях у 2014 - 2015 роках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Втрачену у боях" зброю знайшли в одній зі шкіл, - СБУ
"Втрачену у боях" зброю знайшли в одній зі шкіл – СБУ
Фото:СБУ
"Схрон був облаштований в одному із селищ Новоайдарського району. Співробітники СБУ вилучили автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомети, 3 гранати Ф-1, 7 гранат РГД-5, 40 пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм, глушник до автомата Калашникова. Арсенал направлено на експертизу", - повідомляє СБУ у Facebook.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 413 ККУ (втрата військового майна). Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, що делегація США на чолі зі спеціальним представником Державного департаменту з питань України Куртом Волкером 26 липня відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.
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