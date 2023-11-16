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Втрати армії росії в Україні становлять 300-400 тисяч – The Guardian

16 листопада 2023, 19:43
Втрати армії росії в Україні становлять 300-400 тисяч – The Guardian
Західні офіційні особи оцінюють втрати військ рф в Україні в 300-400 тисяч.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на анонімних посадовців. 

Західні посадовці віднесли до числа втрат вбитих і поранених росіян, не уточнивши, яку частку з 300-400 тисяч становлять саме безповоротні втрати.

Вони додали, що в нинішніх боях під містом Авдіївка Донецької області російська армія втрачає від 500 до 1000 людей на день.

Крім того, посадовці прокоментували ситуацію на полі бою, згідно з якою, контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті "завершився".

В той же час угруповання чисельністю до трьох бригад переправилось через Дніпро в районі Херсона.

Анонімні джерела вважають, що просування українських сил на лівому березі Дніпра нагадуватиме літню кампанію на півдні і буде повільним "село за селом".

Ми також писали, що в травні журналісти оновили дані про втрати росії на війні в Україні: безповоротні втрати можуть перевищувати 200 тисяч осіб.

 

Росіяарміявтрати

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