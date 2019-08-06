Втрати на фронті: двоє загиблих, 12 поранених
"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і автоматичної стрілецької зброї", - йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - сім разів.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п'ятеро отримали поранення і 7 осіб отримали бойові травми.
Як повідомлялося раніше, 28-річний Дмитро Пругло (Круглий) і 23-річний Максим Олексюк (Максон) загинули в результаті прицільного артобстрілу позицій біля Новолуганського на Світлодарській дузі.
Відзначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 7 червня двох окупантів було знищено і ще одного поранено.
З початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз з великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Широкине.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню, інформують військові.
Нагадаємо, військовим не потрібен дозвіл на вогонь у відповідь.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені