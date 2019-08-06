Втрати на фронті: двоє загиблих, 12 поранених

Дмитру Пруглу було 28 років, Максиму Олексюку - 23 роки

Збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю, 7 червня, з них три рази - з застосуванням заборонених мінськими угодами 152 і 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і автоматичної стрілецької зброї", - йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - сім разів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п'ятеро отримали поранення і 7 осіб отримали бойові травми.

Як повідомлялося раніше, 28-річний Дмитро Пругло (Круглий) і 23-річний Максим Олексюк (Максон) загинули в результаті прицільного артобстрілу позицій біля Новолуганського на Світлодарській дузі.

Відзначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 7 червня двох окупантів було знищено і ще одного поранено.

З початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз з великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Широкине.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню, інформують військові.

Нагадаємо, військовим не потрібен дозвіл на вогонь у відповідь.