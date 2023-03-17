Мова переважно йде про Бахмут.

Сюди входять і вбиті, й поранені, і це число сягає вид 1200 до 1500 російських солдат щодня.

Про це пише кореспондент The Guardian Ден Сабо. Про це йому повідомив високопосадовець НАТО на умовах анонімності.

Пише Сабо Twitter.

Співвідношення загиблих до поранених росіян в Альянсі оцінюють як один до трьох.

Що стосується України, то вона в боях втрачає на порядок менше, проте конкретні цифри не називаються.

За оцінкою посадовця Альянсу, з обох сторін витрачається кілька тисяч снарядів на день.

У НАТО не можуть спрогнозувати, як довго триватимуть бої за Бахмут.

За словами анонімного співрозмовника, інтенсивні бої відбуваються на лінії фронту в місті, що пролягає вздовж річки Бахмутки, яка перетворилася на "зону вбивств".