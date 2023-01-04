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CУСПІЛЬСТВО

Втрати росії вже становлять 60% бойових танків і 70% ракет – Генштаб ЄС

04 січня 2023, 20:46
Втрати росії вже становлять 60% бойових танків і 70% ракет – Генштаб ЄС
Фото: ТАСС
З моменту початку повномаштабного вторгнення в Україну росія втратила 60% свого загального запасу бойових танків і 70% ракет, придатних для наземних цілей.
 
"За нашими найбільш достовірними оцінками, щонайменше 60 тисяч російських військових було вбито і втричі більше поранено, що означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз нездатні до ведення бою", – сказав командувач Військової місії Європейського Союзу адмірал Ерве Блежан у листопаді 2022 року під час виступу перед депутатами Національної асамблеї Франції.
 
За його словами, втрати з українського боку оцінити важче, і в ЄС вважають, що вони нижчі за російські, "але все одно значні".
 
"росія втратила 60% свого танкового арсеналу, а також 70% свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей. Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей, з відповідними проблемами з точністю, і розраховує на постачання обладнання з Ірану або Північної Кореї", – заявив адмірал.
 
Наразі, за словами Блежана, важко оцінити характер поставок рф з Північної Кореї. При цьому вже точно відомо, що Іран допомагає агресору дронами, а зараз ще й ведуться переговори щодо постачання балістичних ракет.
 
Також, за оцінками Євросоюзу, рф втратила 40% бронетранспортерів та 20% артилерії.
 
Командувач Військової місії ЄС спрогнозував відновлення активних наступальних дій з боку України навесні 2023 року. До цього часу українським військовим потрібно зібрати три нові армійські корпуси чисельністю приблизно 75 тисяч осіб. Блежан пояснив, що це "приблизна чисельність сухопутної оперативної групи французької армії".
 
"Тому, як ніколи, це війна на виснаження, і українці потребують нашої підтримки, щоб відновити свої сили, відремонтувати або замінити озброєння та техніку, аби мати можливість продовжити відвоювання своїх територій", – наголосив начальник Генштабу ЄС.
 
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