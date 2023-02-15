Втрати росії зараз найбільші від початку війни – ГУР

Втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, заявили в Головному управлінні розвідки МО України.

Пріоритетом для армії рф залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це сказав представник ГУР в ефірі Національного телемарафону.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив: "Ситуація на фронті. Ми зараз бачимо надзвичайне загострення, серйозні події на сході, звичайно, навколо Бахмута, інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, але ті дати нічого не означають, нічого у них не вийде. Український Донбас тримається, і Бахмут тримається”.

За словами військового, попри те, що це вже не друга армія світу, ворог має значний мобілізаційний резерв.

Армія росії, часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Але це не зупиняє українські сили оборони, є відповідні плани та механізми реагування на всі виклики, додав Андрій Юсов.

Раніше, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданов розповів про колаборантів в росії.