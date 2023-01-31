Буданов розповів про колаборантів в росії
Про це розповів Буданова в інтерв'ю Washington Post.
Як відзначив Буданов, з колаборантами в росії дуже легко працювати, у зв'язку з чим Україна підтримує їх.
"На цій території дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що росія повинна бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", - заявив начальник ГУР МО.
Нагадаємо,ми писали про те, що, за словами Буданова, Україна повинна зробити усе, аби повернути Крим до літа поточного року. Водночас начальник ГУР МО не вірить у те, що росія наважиться на ядерний удар.