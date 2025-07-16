Трамп розбудив журналіста BBC серед ночі для інтерв'ю

Під час інтерв’ю Трамп висловив розчарування російським диктатором владіміром путіним, хоча зазначив, що не втрачає надії домовитися про припинення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп несподівано зателефонував британському журналісту Гері О’Доног’ю посеред ночі, щоб дати інтерв’ю з нагоди річниці замаху на нього під час передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє BBC.

Журналіст зізнався, що до дзвінка заснув, адже Трамп затримався. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт згодом зателефонувала й повідомила, що президент готовий до розмови.

Під час інтерв’ю Трамп висловив розчарування російським диктатором владіміром путіним, хоча зазначив, що не втрачає надії домовитися про припинення війни в Україні.

"Я розчарований, але ще не поставив на ньому хрест", — сказав Трамп.

Також він зазначив, що чотири рази був упевнений у домовленостях, але кожного разу російські атаки на українські міста руйнували його сподівання.

У розмові з журналістом Трамп заявив, що "взагалі майже нікому не довіряє", відповідаючи на запитання, чи довіряє він путіну.

Про НАТО і озброєння для України

Трамп заявив, що саме йому вдалося "змінити НАТО" — країни-члени Альянсу тепер витрачають більше на оборону, зокрема по 5% від ВВП.

"Це було дуже несправедливо, бо Сполучені Штати сплачували майже 100%, але тепер там самі платять за рахунками", — сказав президент.

За його словами, США почнуть продавати країнам НАТО більше зброї, яка потім буде передаватися Україні для захисту від агресії рф.

Про прем'єра Британії

Несподівано Трамп похвально відгукнувся про прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, попри його ліберальні погляди.

"Ваш прем'єр-міністр мені дуже подобається, хоч він і ліберал", — сказав Трамп.

Він також додав, що спокійно ставиться до того, що не користується популярністю серед британців.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже почали відвантажувати європейським союзникам.