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ПОЛІТИКА

Втрати у війні росії проти України сягнули 1,4 мільйона – звіт CSIS

04 червня 2025, 15:12
Втрати у війні росії проти України сягнули 1,4 мільйона – звіт CSIS
Фото: smnews.com.ua
Це сумарні втрати російських та українських військ убитими та пораненими.

Кількість втрат у війні росії проти України наближається до 1,4 мільйона людей. Це сумарні втрати російських та українських військ убитими та пораненими.

Це підрахував вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS). Дослідження переказує The New York Times.

За даними CSIS, майже мільйон російських військових були вбиті або поранені у війні проти України. Втрати українських військ — приблизно 400 тисяч. Однак важливо розуміти, що військові втрати складно підрахувати точно: Москва систематично занижує кількість загиблих і поранених, а Київ не розголошує офіційні цифри. Тож дослідження CSIS ґрунтується на оцінках урядів США і Великої Британії та інших джерелах.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року російська армія втратила приблизно 250 тисяч військових убитими. У CSIS наголошують, що це найбільша кількість втрат росії та Радянського Союзу у війнах, які вели після Другої світової війни.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Тиві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків). Водночас кількість загиблих в українській армії CSIS оцінює в 60—100 тисяч.

За даними CSIS, із січня 2024 року росія захопила менш як 1% території України, попри те що наступ досі триває. Загалом росія контролює приблизно 20% української території. Автори звіту називають це «найповільнішим темпом серед усіх наступальних кампаній у сучасній історії воєн».

Хоча загальна кількість жертв у російській армії майже втричі більша, ніж в України, Київ втрачає у боях більшу більшу частку армії, зазначають дослідники. Усе тому, що російська армія, яка бере участь у бойових діях, кількісно суттєво перевершує українську. На лінії фронту приблизно 250 тисяч українських солдатів протистоять понад 400 тисячам російських, кажуть у CSIS.

Аналітики зазначають, що росія може зіткнутися з роками війни на виснаження, враховуючи величезні втрати та повільне просування. Особливо — якщо США та Європа продовжать надавати Україні військову допомогу і розвіддані. Спроможність України тримати фронт і завдавати ударів по території росії підірвала глобальний імідж російської військової могутності, наголошують європейські та американські посадовці. Для того щоб росія могла перемогти в найближчій перспективі, вважають у CSIS, США мали б припинити підтримку України.

Нагадаємо,  Україна у 2025 році планує виробити 2,5 мільйона дронів. Вони коштують відносно "копійки" порівняно з цілями, які ними знищують, зокрема живою силою, бронетехнікою і навіть стратегічною авіацією.

війнавтрати

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