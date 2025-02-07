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ПОЛІТИКА

Втручання Трампа в Газу може налякати путіна – The Telegraph

07 лютого 2025, 17:58
Втручання Трампа в Газу може налякати путіна – The Telegraph
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Британське видання пише, що заяви Трампа про Сектор Гази мають непокоїти москву, бо натхненний успіхами на Близькому Сході президент США захоче досягти стійкого миру в Україні.

Заяви американського президента Дональда Трампа про те, що США візьмуть Сектор Гази під свій контроль, можуть свідчити, що для завершення війни в Україні президенту рф владіміру путіну доведеться повернути велику частину окупованих територій в обмін на захоплені українськими бійцями райони Курської області.

Про це пише The Telegraph.

На думку автора статті, заяви Трампа про Сектор Гази повинні схвилювати Кремль, бо "підбадьорений перемир'ям у Газі", президент США забажає досягти щодо України угоди, якої будуть дотримуватися. Оскільки розмови про статус-кво не знайдуть підтримки у Києві, єдиний спосіб встановити тривалий мир — повернення Україні частини, чи навіть усієї території, яку окупувала росія. Журналіст припускає, що путін буде змушений обміняти захоплені землі на втрачені території в Курській області, щоб "зберегти обличчя та своє майбутнє в кремлі".

Автор матеріалу зазначає, що Трамп прагне бути видатним лідером і "миротворцем 21-го століття". Він має набагато більше шансів досягти миру в Україні, ніж у Газі, бо російська економіка "перебуває у вільному падінні" через санкції, що викликає невдоволення в російських еліт.

"Трамп і західні гроші могли б говорити в Україні та росії голосніше, ніж коли-небудь у Газі, Аммані та Каїрі", — пише журналіст The Telegraph.

Він додає, що 47-й президент США також прагне якнайшвидше передати проблему захисту Європи в руки європейських лідерів, оскільки його все менше цікавлять проблеми за межами материкової Америки.

Владімір ПутінДональд ТрампСектор Газивійна в Україні

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