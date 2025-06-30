Вучич подякував росії за "розуміння" протестів у Сербії

Під час візиту до Іспанії для участі в конференції ООН Вучич відреагував на заяви москви щодо протестів у Сербії.

Президент Сербії Александар Вучич заявив про вдячність росії за "розуміння" ситуації в країні на тлі масштабних антиурядових протестів.

Його слова цитує балканська служба "Радіо Свобода".

Під час візиту до Іспанії для участі в конференції ООН Вучич відреагував на заяви москви щодо протестів у Сербії. Зокрема, глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що росія уважно стежить за подіями в країні та "зацікавлена в тому, щоб ці заворушення вщухли". Речник кремля Дмитро Пєсков не виключив можливості "кольорової революції" в Сербії.

"Дякуємо нашим російським друзям за те, що вони це помітили, дякуємо Сергєю за те, що він так добре це зрозумів, і дякуємо рідкісним чесним російським аналітикам, які помітили одне – що Вучич буде нелегким горішком", — заявив президент Сербії.

Він також підкреслив, що "Сербія перемогла" й запевнив у продовженні співпраці з росією. При цьому Вучич пообіцяв підтримувати порядок у країні.

Протести в Сербії тривають із листопада 2024 року, їх спровокувала катастрофа на залізничному вокзалі в місті Новий Сад. Протягом останніх вихідних у Белграді знову відбулись масові студентські демонстрації.

На тлі протестів Вучич звинуватив ректора Белградського університету Владана Джокича в "тероризмі" та спробі повалення державного ладу. За словами президента, у правлячій Сербській прогресивній партії "панує величезне невдоволення результатами переговорів з Джокичем", а сам ректор "виявив безвідповідальність" і "став частиною спроби зруйнувати державу".

"Члени партії не розмовлятимуть з терористами та тими, хто зруйнував державу, а Джокич — один із них", — заявив Вучич.