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Вучич, попри застереження Євросоюзу, планує поїхати до москви на 9 травня

17 квітня 2025, 11:38
Вучич, попри застереження Євросоюзу, планує поїхати до москви на 9 травня
Фото: European Western Balkans
Його візит на парад може стати порушенням критеріїв для потенційних членів ЄС.

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що не змінює свого рішення відвідати парад 9 травня в столиці росії, попри тиск з боку Євросоюзу.

Про це інформує агенція AP.

"Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в москві, про свою участь в якому ми оголосили", - заявив сербський президент. 

Раніше європейські політики попередили президента Сербії, що його візит в москву на парад може стати порушенням критеріїв для потенційних членів ЄС та негативно позначитись на амбіціях Сербії щодо вступу до Євросоюзу.

Цей крок фактично символізував би підтримку путіна і війни росії проти України.

Проте Вучич підтвердив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в москві. Він додав, що для Сербії це буде перша участь у "спільній" організації параду.

Днями ЄС застеріг європейських лідерів від візиту до путіна на парад 9 травня.
МосквапарадАлександар Вучич

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