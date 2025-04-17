Його візит на парад може стати порушенням критеріїв для потенційних членів ЄС.

Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що не змінює свого рішення відвідати парад 9 травня в столиці росії, попри тиск з боку Євросоюзу.

Про це інформує агенція AP.

"Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в москві, про свою участь в якому ми оголосили", - заявив сербський президент.

Раніше європейські політики попередили президента Сербії, що його візит в москву на парад може стати порушенням критеріїв для потенційних членів ЄС та негативно позначитись на амбіціях Сербії щодо вступу до Євросоюзу.

Цей крок фактично символізував би підтримку путіна і війни росії проти України.

Проте Вучич підтвердив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в москві. Він додав, що для Сербії це буде перша участь у "спільній" організації параду.