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Вучич пообіцяв заарештувати сербських бойовиків ПВК "вагнер" – Politico

01 березня 2023, 18:00
Вучич пообіцяв заарештувати сербських бойовиків ПВК
джерело novynarnia
Президент Сербії Александар Вучич запевнив, що на всіх його співвітчизників, які воюють проти України у складі ПВК "вагнер", чекає арешт після прибуття додому.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його співвітчизників, які були учасниками російської ПВК "вагнер" і воювали проти України, притягнуть до відповідальності після повернення на батьківщину.

Про це Вучич заявив в інтерв'ю Politiko.

"Мені не потрібна підтримка "вагнера". Мені не потрібно, щоб вони аплодували чи критикували мене. Серби, яких завербували для війни в Україні, заарештують, коли вони повернуться додому і будуть у межах досяжності наших правоохоронних структур", – повідомив Вучич.

Коментуючи випадки вербування сербів у структуру "вагнера", він також додав, що "дружні країни так не роблять".

У виданні нагадали, що ультраправий лідер проросійської організації Дам’ян Кнежевич — організатор масових мітингів, який публічно підтримав групу "вагнер", — був згодом заарештований і звинувачений у підбурюванні до насильства.

2022 року Кнежевич розгорнув кампанію з популяризації в Сербії російської ПВК. У лютому цього року після антиурядової акції Кнежевича, а також двох його соратників було заарештовано поліцейськими. Сам Вучич звинуватив протестувальників в антисербській налаштованості та проплаченості.

Сербіявійна в Українівагнерівці

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