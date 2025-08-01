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Вучич скликає Радбез Сербії через нібито "спробу держперевороту"

01 серпня 2025, 15:38
Вучич скликає Радбез Сербії через нібито
Фото: European Western Balkans
Він мав відбутись за підтримки Європи.

Президент Сербії Александар Вучич скликає екстрене засідання Ради безпеки на 2 серпня на тлі повідомлень ЗМІ про нібито спробу державного перевороту, організовану за участі прокуратури з питань організованої злочинності.

Про це повідомляє портал Vecernje Novosti.

Офіційна причина засідання не вказується, однак джерела видання стверджують, що в країні триває "масштабна спроба держперевороту", яка нібито координується "європейськими структурами".

"Триває масштабна спроба державного перевороту, яку, за наявною інформацією, здійснюють європейці через спеціального прокурора прокуратури з організованої злочинності Младена Ненадіча, прокурора Ясміну Ганіч та частину поліцейського апарату", - пише видання. 

Ці заяви пролунали на тлі гучного розслідування щодо корупції у транспортній галузі.

1 серпня вранці стало відомо про затримання колишнього міністра торгівлі Сербії Томіслава Моміровича. За даними прокуратури з організованої злочинності, до справи також причетні:
– колишній міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Горан Весіч,
– його заступниця Аніта Дімоскі,
– колишній директор "Інфраструктури залізниць Сербії" Небойша Шурлан (фігурант справи про смертельну аварію на вокзалі в Новому Саді),
– менеджерка "Сербських залізниць" Слободанка Катаніч.

За даними слідства, вони завдали державному бюджету збитків на понад 115 мільйонів доларів США.

Момірович, Дімоскі та Шурлан були затримані 1 серпня, ще п’ятеро — серед яких і Горан Весіч — залишаються під слідством. Весіч, за інформацією прокуратури, 1 серпня був госпіталізований після екстреної операції.

Розслідування ведеться у межах проєкту "Модернізація та реконструкція угорсько-сербської залізничної лінії на ділянці Нові-Сад – Суботиця – державний кордон (Келебія)".

Прокуратура повідомила, що оперативна група, яка займається фінансовими потоками в межах цього проєкту, продовжить роботу, зокрема щодо інших епізодів, пов’язаних із будівництвом залізниці.

Не так давно Вучич заперечив можливість санкцій проти росії.

 

СербіяРадбезАлександар Вучич

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