Вучич заявив про спробу державного перевороту у Сербії

Вучич заявив про спроби держперевороту під час зустрічі з представниками студентів, які виступають проти блокування факультетів у Белграді

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна зіткнулася з "добре організованою спробою державного перевороту", залучаючи до неї всі державні інституції, від шкіл до електростанцій. Цю заяву він зробив 2 червня, звинувативши студентів-протестувальників у «надзвичайно великих помилках» та припустивши, що за їхніми діями стоїть зовнішнє фінансування та політичні поради.

Про це повідомляють сербські ЗМІ.

"Від початкових і середніх шкіл, через університети та спроби в охороні здоров’я, до всіх електростанцій, від яких залежить життя в Сербії. Не кажучи вже про поліцію. Жахливі дані випливуть на поверхню лише тоді, коли ви побачите, хто там "качав" і хто з ким укладав угоди", – сказав Вучич.

Заява була зроблена під час зустрічі з представниками студентів, які виступають проти блокування факультетів у Белграді. Студенти вже понад шість місяців блокують роботу державних факультетів, вимагаючи притягнення до кримінальної та політичної відповідальності за загибель 16 людей на залізничному вокзалі Нові-Сад. Вони очолюють загальнонаціональні протести, що мають підтримку сотень тисяч людей, включно з профспілками, фермерами, юристами та акторами.