Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

ВВП Литви може знизитися на 20% внаслідок епідемії коронавірусу

За базовим сценарієм, ВВП Литви може знизитися на 11,4%, а безробіття - зрости до 12,5%. У Банку вважають цей сценарій найбільш імовірним
Якщо карантин триватиме до 4 місяців, за найгіршим сценарієм, ВВП країни може впасти на 20,8%, а безробіття досягне 16%.
ВВП Литви може знизитися на 20% внаслідок епідемії коронавірусу Фото: news.mail.ru

ВВП Литви у 2020 році, за найгіршим прогнозом, може знизитися на 20,8% внаслідок пандемії коронавірусу, зазначає "Економічна правда".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Національну телерадіокомпанію Литви, про це заявив голова правління Банку Литви Вітас Васіляускас під час пресконференції.

"Ми змоделювали декілька сценаріїв, залежно від тривалості карантину - від 2 місяців до 4 місяців. Базовий сценарій передбачає, що карантин триватиме 2 місяці й експорт знизиться на 13%", - зазначив він.

За базовим сценарієм, ВВП Литви може знизитися на 11,4%, а безробіття - зрости до 12,5%. У Банку вважають цей сценарій найбільш імовірним.  

Якщо карантин триватиме до 4 місяців, за найгіршим сценарієм, ВВП країни може впасти на 20,8%, а безробіття досягне 16%.

Фото: Економічна правда

За оптимістичним сценарієм, падіння ВВП складатиме 3,4%.

В цілому, зазначив він, погіршення загальноекономічної ситуації внаслідок пандемії -  неминуче.

Вітас Васіляускас нагадав, що до початку пандемії у Банку прогнозували зниження національного ВВП у 2020 році на 1,2%.

Читайте також: Як уряди країн підтрімують бізнес на фоні коронавірусу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2020 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.