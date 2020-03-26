ВВП Литви може знизитися на 20% внаслідок епідемії коронавірусу
ВВП Литви у 2020 році, за найгіршим прогнозом, може знизитися на 20,8% внаслідок пандемії коронавірусу, зазначає "Економічна правда".
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Національну телерадіокомпанію Литви, про це заявив голова правління Банку Литви Вітас Васіляускас під час пресконференції.
"Ми змоделювали декілька сценаріїв, залежно від тривалості карантину - від 2 місяців до 4 місяців. Базовий сценарій передбачає, що карантин триватиме 2 місяці й експорт знизиться на 13%", - зазначив він.
За базовим сценарієм, ВВП Литви може знизитися на 11,4%, а безробіття - зрости до 12,5%. У Банку вважають цей сценарій найбільш імовірним.
Якщо карантин триватиме до 4 місяців, за найгіршим сценарієм, ВВП країни може впасти на 20,8%, а безробіття досягне 16%.
Фото: Економічна правда
За оптимістичним сценарієм, падіння ВВП складатиме 3,4%.
В цілому, зазначив він, погіршення загальноекономічної ситуації внаслідок пандемії - неминуче.
Вітас Васіляускас нагадав, що до початку пандемії у Банку прогнозували зниження національного ВВП у 2020 році на 1,2%.
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