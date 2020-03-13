Як уряди країн підтрімують бізнес на фоні коронавірусу

Деякі країни вводять податкові пільги для бізнесу, щоб допомогти подолати наслідки епідемії коронавируса

У США президент Дональд Трамп заявив про намір звільнити жителів країни від податків на зарплату до кінця року, також Білий дім готує масштабний план з подолання економічних наслідків епідемії коронавируса.

Деякі країни вводять податкові пільги для бізнесу, щоб допомогти подолати наслідки епідемії коронавіруса.

Про це повідомляє засновник Ukrainian Fashion Week Олександр Соколовський у колонці для ЕП.

У США президент Дональд Трамп заявив про намір звільнити жителів країни від податків на зарплату до кінця року, також Білий дім готує масштабний план з подолання економічних наслідків епідемії коронавіруса.

Очікується, що будуть зроблені поблажки для людей з неоплачуваним відпусткою через хворобу.

Крім того, влада хоче на три місяці відстрочити виплату податків для малого і середнього бізнесу.

Трамп також запропонував зменшити до 0% payroll tax (внески на соціальне страхування і медицину, по 6,2% + 1,45% з працівників і стільки ж з роботодавців, в цілому 15,3%).

У Данії планують дати відстрочку платникам зі сплати ПДВ. У Австралії збираються прийняти пакет заходів у вигляді податкових пільг для інвестицій, підтримки малого і середнього бізнесу і пільг для пенсіонерів.

У Китаї не будуть обкладатися індивідуальним прибутковим податком медичне приладдя та препарати, які купуються за безготівковим розрахунком і видаються співробітникам в установах і громадських організаціях.

Від ПДВ звільняються логістичні та кур'єрські компанії, що забезпечують доставку громадянам життєво необхідних товарів.

Податкові пільги також чекають підприємства в галузі транспорту, туризму, готельного та ресторанного бізнесу, які через коронавірус зазнають значних збитків.

Крім того, заохочувальні премії будуть видаватися лікарям та іншим учасникам загальнонаціональної програми по боротьбі із захворюванням.

Фінансові стимули, які підготувало бізнесу уряд Великобританії будуть включати зниження податків і видачу кредитів малому бізнесу.

Фінансову допомогу Мінфін погодив з центральним банком Великобританії.

Банк 11 березня знизив рівень ключової ставки з 0,75% річних до 0,25% річних (у три рази). Розглядається можливість зниження ПДВ.

Італія також вводить податкові пільги для бізнесу, щоб допомогти подолати наслідки епідемії.

На боротьбу з економічними наслідками уряд країни виділить 25 млрд євро.Частину коштів спрямують на підтримку людей, які тимчасово залишаються без роботи.

Також збільшують гарантійний фонд для кредитування малого і середнього бізнесу. Влада обіцяє компенсації компаніям, які втратили більше 25% прибутку.

У Франції тепер дозволено переводити співробітників на віддалену роботу без їх згоди.Крім того, до компаній, які постраждали від коронавируса, не застосовуватимуться штрафи за затримки у виконанні держконтрактів.

Вони також отримають відстрочку по сплаті податків і виплат до соціальних фондів.Для громадян теж є послаблення: оплачуваний лікарняний з першого дня отримають всі батьки, чиї діти будуть поміщені в карантин.

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