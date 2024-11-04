Виборчі офіси США впроваджують нові заходи безпеки – ЗМІ

Сотні виборчих офісів були укріплені куленепробивним склом та металевими дверима.

Цього року виборчі офіси в США посилили заходи безпеки, у відповідь на потенційне насильство, виходячи з досвіду, набутого з 2020 року, а також у зв'язку з постійним зростанням погроз і переслідувань, спрямованих на працівників виборчих органів.

Багато офісів вже навчили своїх працівників тактиці деескалації. Вони проводять навчання на випадок стрілянини або інших порушень громадського порядку. Також вони мають процедури для виявлення кримінальних загроз і залучення правоохоронних органів у разі потреби.

Про це пише The Guardian.

Влада стурбована зростанням руху правих, який заперечив результати виборів у 2020 році після того, як Трамп не визнав свою поразку Джо Байдену. Поширення Трампом необґрунтованих теорій щодо виборів мобілізувало великі натовпи для участі в акціях протесту, які досягли кульмінації 6 січня 2021 року, коли прихильники штурмували Капітолій США, намагаючись перешкодити Конгресу затвердити результати виборів.

Більшість виборців у "хитких" штатах у США стурбовані тим, що прихильники кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа відповідатимуть насильством, якщо він не переможе на виборах.