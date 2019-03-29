Виборців Чернігівщини залякують, щоб не йшли голосувати

"У листівках зі штампом та підписом невідомої особи людям погрожують кримінальним переслідуванням. Це при тому, що підтвердження продажу голосу саме цими заявниками немає"

Жителі Чернігова у своїх поштових скриньках знайшли листи з персональними даними, погрозами і закликом не іти на вибори президента.

"У поштові скриньки чернігівців розкидали листівки, текст яких психологічно тисне на пенсіонерів. Мовляв, вони продали свій голос, тож їхня участь у виборах – злочин", - повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

У поліції додали, що до них звернулися вже четверо наляканих пенсіонерів.

"У листівках зі штампом та підписом невідомої особи людям погрожують кримінальним переслідуванням. Це при тому, що підтвердження продажу голосу саме цими заявниками немає. Більше того, з них вимагають сплатити податки за незаконне збагачення, інакше погрожують позбавити субсидії", - йдеться в повідомленні.

У поліції відзначили, що інформація про подібні провокаційні листи надходить з різних районів Чернігова.

"Багато містян вже розмістили фото листів у соцмережах. Таким чином чернігівців намагаються залякати та створити умови, за яких їм буде страшно йти на дільниці", - йдеться в повідомленні.

Користувачі соцмережі Facebook, повідомляють, що подібні листи отримують і мешканці Чернігівської області.

Поліція наголошує, що має інформацію як про справжніх скупників голосів, так і про "продавців", а людей, які отримали подібні листи, закликає не вестися на провокації політтехнологів.

Нагадаємо, що в Україні запрацювала "гаряча лінія" з прийому скарг виборців і вже є перші звернення.