Вибори 2019: Вакарчук звернувся до українців із закликом, - ВІДЕО

Співак Святослав Вакарчук, чию кандидатуру хотів би бачити на виборах президента кожен п’ятий українець, закликає голосувати відповідально.

"Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюсь стояти осторонь. Я не маю права мовчати", - заявив співак.

Вакарчук наголошує, що майбутнє не можна виграти в лотерею і майбутнє – це не прикол, і вибори президента теж.

"Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче", – зазначив лідер громадської думки.

"Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це. Голосуймо відповідально! Голосуймо не "по приколу"! Не вбиваймо мрію", – закликав Вакарчук.

Нагадаємо, що влітку 2018 року тоді ще шоумен Зеленський зняв відеозвернення до Вакарчуку з натяком на те, щоб разом піти на вибори.

"Слава, ну що. Ти" так "або" ні"? Тому що якщо ти залізно" так "або точно" ні ", - ну тоді і я", - сказав тоді Зеленський.

Однак в результаті Вакарчук не пішов на вибори, а Зеленський балотується.

Вакарчук в 2018 році розглядався соціологами одним з найбільш рейтингових кандидатів в Президенти.

Музикант виступав на важливих суспільних заходах, таких як форум YES Віктора Пінчука, на одних майданчиках з іншими кандидатами, але сам так чітко і не заявляв про своє політичне майбутнє і в підсумку на став балотуватися.