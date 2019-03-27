Вибори 2019: Вакарчук звернувся до українців із закликом, - ВІДЕО
"Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни. Я не збираюсь стояти осторонь. Я не маю права мовчати", - заявив співак.
Вакарчук наголошує, що майбутнє не можна виграти в лотерею і майбутнє – це не прикол, і вибори президента теж.
"Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче", – зазначив лідер громадської думки.
"Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це. Голосуймо відповідально! Голосуймо не "по приколу"! Не вбиваймо мрію", – закликав Вакарчук.
Нагадаємо, що влітку 2018 року тоді ще шоумен Зеленський зняв відеозвернення до Вакарчуку з натяком на те, щоб разом піти на вибори.
"Слава, ну що. Ти" так "або" ні"? Тому що якщо ти залізно" так "або точно" ні ", - ну тоді і я", - сказав тоді Зеленський.
Однак в результаті Вакарчук не пішов на вибори, а Зеленський балотується.
Вакарчук в 2018 році розглядався соціологами одним з найбільш рейтингових кандидатів в Президенти.
Музикант виступав на важливих суспільних заходах, таких як форум YES Віктора Пінчука, на одних майданчиках з іншими кандидатами, але сам так чітко і не заявляв про своє політичне майбутнє і в підсумку на став балотуватися.
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